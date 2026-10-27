Президент Польши Кароль Навроцкий созвал заседание Совета национальной безопасности на 3 ноября. Оно начнется в 15:00, а само мероприятие будет закрытым. Одной из определенных тем является вопрос строительства в Польше постоянной базы американских войск.

Сообщение Бюро национальной безопасности

О созыве совета сообщил глава Бюро национальной безопасности Бартос Гродецкий. По данным Interia, чиновник опубликовал эту информацию на платформе X. В сообщении он также уточнил дату, время начала и закрытый формат заседания, созванного польским президентом.

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Темы заседания

По словам Гродецкого, во время заседания обсудят текущие вопросы, касающиеся национальной безопасности. Отдельно участники рассмотрят вопрос строительства постоянной базы войск США на территории Польши. Именно эту тему глава Бюро национальной безопасности назвал среди пунктов повестки дня.

Других подробностей относительно запланированной дискуссии в сообщении не приведено. Interia сообщила, что дополнительная информация ожидается позднее.

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