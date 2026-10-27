Prezydent Polski Karol Nawrocki zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego na 3 listopada. Rozpocznie się ono o godz. 15:00, a samo wydarzenie będzie miało charakter zamknięty. Jednym z określonych tematów jest kwestia budowy w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich.

Komunikat Biura Bezpieczeństwa Narodowego

O zwołaniu rady poinformował szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartos Grodecki. Według Interii urzędnik opublikował tę informację na platformie X. W komunikacie doprecyzował także datę, godzinę rozpoczęcia i zamknięty format posiedzenia zwołanego przez polskiego prezydenta.

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Tematy posiedzenia

Jak przekazał Grodecki, podczas posiedzenia omówione zostaną bieżące kwestie dotyczące bezpieczeństwa narodowego. Osobno uczestnicy rozpatrzą sprawę budowy stałej bazy wojsk USA na terytorium Polski. Właśnie ten temat szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego wymienił wśród punktów porządku obrad.

W komunikacie nie podano innych szczegółów dotyczących planowanej dyskusji. Interia poinformowała, że dodatkowe informacje są oczekiwane później.

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