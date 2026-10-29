俄罗斯计划要求未办理正规海关手续的智能手机所有者，根据IMEI号对设备进行注册。为此将设定两周的过渡期，此后未注册的设备可能无法连接移动网络。

俄罗斯联邦数字发展部证实，相关规定正在制定中。注册计划通过“公共服务”门户网站进行，且可能需要付费。

新规将特别针对个人从国外自行携带入境的智能手机以及假冒设备。

该法令预计将于2027年3月生效。同时，对于在2027年4月前已在俄罗斯网络中使用的智能手机，计划在无需注册的情况下继续提供服务。

俄罗斯联邦工商会的一位代表警告称，这项新规可能导致智能手机价格上涨40%，并迫使大量“灰色”进口商退出市场。

俄罗斯国家杜马数字发展委员会主席亚历山大·西迪亚金表示，下一场战争将与人工智能的广泛应用密切相关，而人类在其中的参与度将降至最低。

俄罗斯国家杜马俄罗斯共产党（KPRF）议员安杰利卡·格拉兹科娃提交了一项法案，提议将圣彼得堡更名为列宁格勒，将伏尔加格勒更名为斯大林格勒。 根据该文件，新名称应在法律生效后一年内恢复使用。

此前，俄罗斯国家杜马食堂已将广受欢迎的“基辅式炸肉排”更名。在议会秋季会议开始时，这道菜旁出现了一张标有“黄油炸肉排”的新价签。

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