W Rosji zamierza się nałożyć na właścicieli smartfonów przywiezionych bez odpowiedniego odprawienia celnego obowiązek rejestracji urządzeń na podstawie numeru IMEI. Na ten cel przewidziano dwa tygodnie, po upływie których niezarejestrowane urządzenia mogą stracić dostęp do sieci komórkowych.

W Ministerstwie Cyfryzacji Federacji Rosyjskiej potwierdzono, że odpowiedni przepis jest obecnie opracowywany. Rejestrację planuje się przeprowadzać za pośrednictwem portalu „Gosuslugi”, przy czym może ona być płatna.

Nowe przepisy będą dotyczyły w szczególności smartfonów, które ludzie samodzielnie przywieźli z zagranicy, oraz urządzeń podrobionych.

Oczekuje się, że rozporządzenie wejdzie w życie w marcu 2027 roku. Jednocześnie smartfony, które będą działać w rosyjskich sieciach do kwietnia 2027 roku, mają być obsługiwane bez rejestracji.

Przedstawiciel Izby Handlowo-Przemysłowej Federacji Rosyjskiej ostrzegł, że nowelizacja może doprowadzić do wzrostu cen smartfonów nawet o 40% oraz do wycofania się z rynku znacznej części sprzedawców zajmujących się „szarym” importem.

Przewodniczący komisji Dumy Państwowej Rosji ds. rozwoju cyfrowego Aleksander Sidiakin stwierdził, że następna wojna będzie związana z szerokim zastosowaniem sztucznej inteligencji, a udział człowieka w niej będzie minimalny.

Posłanka do rosyjskiej Dumy Państwowej z ramienia KPRF Anżelika Glazkowa zgłosiła projekt ustawy przewidujący zmianę nazwy Sankt Petersburga na Leningrad, a Wolgogradu – na Stalingrad. Zgodnie z dokumentem nowe nazwy mają zostać nadane miastom w ciągu roku od wejścia ustawy w życie.

Wcześniej w stołówce rosyjskiej Dumy Państwowej zmieniono nazwę popularnego kotleta po kijowsku. Na początku jesiennej sesji parlamentu obok dania pojawiła się nowa etykieta z nazwą „kotlet z masłem śmietankowym”.

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