Университеты Норвегии подали 19 заявок на квоты для мужчин — RMF24

В конце октября восемь университетов Норвегии подали в Министерство науки в общей сложности 19 заявок с просьбой разрешить резервировать часть мест для мужчин на специальностях, где они составляют меньшинство. Инициатива призвана увеличить представительство мужчин в профессиях, где преобладают женщины, сообщает RMF24.

Квоты на отдельных специальностях

Предложения касаются, в частности, психологии и стоматологической гигиены. Дальше всех в своем предложении пошел Университет Ставангера: учебное заведение хочет резервировать для мужчин половину мест на программе, готовящей специалистов для таможенной службы.

Университеты Осло и Агдера подали заявки, касающиеся четырех образовательных программ. Предложенная модель предусматривает минимальную долю представителей обоих полов среди зачисленных на соответствующую специальность. После заполнения мест, необходимых для достижения установленной пропорции, остальные места будут распределяться по обычным правилам приема.

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Доля мужчин среди кандидатов

Директор по учебной работе Университета Осло Аудун Дигеруд заявил, что цель инициативы — принять больше квалифицированных студентов-мужчин без снижения академических требований. По его словам, это может улучшить условия обучения, усилить разнообразие в отдельных профессиях и качество услуг для различных групп пациентов и других получателей услуг.

Норвежская система приема Samordna opptak сообщила, что в 2026 году мужчины составляли 38,5% всех кандидатов в учреждения высшего образования. На многих специальностях среди кандидатов женщины существенно преобладали.

Министерство науки Норвегии должно рассмотреть заявки до конца ноября. Если их одобрят, квоты могут применить во время вступительной кампании на 2027/2028 учебный год.

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