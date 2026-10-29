Pod koniec października osiem norweskich uniwersytetów złożyło do Ministerstwa Nauki łącznie 19 wniosków z prośbą o zgodę na zarezerwowanie części miejsc dla mężczyzn na kierunkach, na których stanowią oni mniejszość. Inicjatywa ma zwiększyć reprezentację mężczyzn w zawodach zdominowanych przez kobiety — informuje RMF24.

Kwoty na wybranych kierunkach

Propozycje dotyczą między innymi psychologii i higieny stomatologicznej. Najdalej w swojej propozycji poszedł Uniwersytet w Stavanger: uczelnia chce zarezerwować dla mężczyzn połowę miejsc na programie kształcącym specjalistów dla służby celnej.

Uniwersytety w Oslo i Agder złożyły wnioski dotyczące czterech programów kształcenia. Proponowany model zakłada minimalny udział przedstawicieli obu płci wśród osób przyjętych na dany kierunek. Po obsadzeniu miejsc niezbędnych do osiągnięcia ustalonej proporcji pozostałe miejsca będą przydzielane według zwykłych zasad rekrutacji.

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Udział mężczyzn wśród kandydatów

Dyrektor ds. kształcenia Uniwersytetu w Oslo Audun Digerud oświadczył, że celem inicjatywy jest przyjęcie większej liczby wykwalifikowanych studentów-mężczyzn bez obniżania wymagań akademickich. Jego zdaniem może to poprawić warunki nauki, zwiększyć różnorodność w niektórych zawodach oraz jakość usług dla różnych grup pacjentów i innych odbiorców usług.

Norweski system rekrutacji Samordna opptak poinformował, że w 2026 roku mężczyźni stanowili 38,5% wszystkich kandydatów do instytucji szkolnictwa wyższego. Na wielu kierunkach wśród kandydatów znacząco przeważały kobiety.

Ministerstwo Nauki Norwegii ma rozpatrzyć wnioski do końca listopada. Jeśli zostaną zatwierdzone, kwoty mogą zostać zastosowane podczas rekrutacji na rok akademicki 2027/2028.

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