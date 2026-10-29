挪威大学提交19份男性配额申请 — RMF24

10月底，挪威8所大学向科学部共提交了19份申请，请求允许在男性占少数的专业中为男性保留部分名额。RMF24报道称，该倡议旨在提高男性在女性占主导地位的职业中的代表比例。

部分专业的配额

这些提议涉及心理学和牙科卫生等专业。斯塔万格大学的提议最为激进：该校希望在培养海关部门专业人员的项目中为男性保留一半名额。

奥斯陆大学和阿格德尔大学提交的申请涉及4个教育项目。拟议模式规定，在相关专业录取的学生中，两个性别的代表均应达到最低比例。在为实现既定比例所需的名额录满后，其余名额将按照常规录取规则分配。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

申请者中男性的比例

奥斯陆大学教学事务主任奥杜恩·迪格鲁德表示，该倡议的目标是在不降低学术要求的情况下录取更多合格的男性学生。他表示，这可能改善学习环境，增强某些职业的多样性，并提高面向不同患者群体和其他服务接受者的服务质量。

挪威招生系统Samordna opptak表示，2026年男性占高等教育机构所有申请者的38.5%。在许多专业中，女性申请者明显占多数。

挪威科学部应在11月底前审议这些申请。如果获得批准，配额可能在2027/2028学年的招生期间实施。

关注我们在