Hiszpańska skoczkini w dal Julieta Gallego zginęła w wyniku zderzenia dwóch pociągów dużych prędkości w prowincji Toledo w Hiszpanii. Do wypadku doszło w środę, zginęło co najmniej 69 osób, a ponad 100 zostało rannych, informuje The Independent.

Kondolencje federacji

Królewska Hiszpańska Federacja Lekkoatletyczna poinformowała w czwartek o śmierci 24-letniej sportsmenki i złożyła kondolencje jej rodzinie, przyjaciołom oraz kolegom z klubu AD Sprint. Gallego reprezentowała madrycki klub AD Sprint i regularnie startowała w klubowych mistrzostwach Hiszpanii.

Rekord życiowy zawodniczki w skoku w dal wynosił 5,90 metra. Ustanowiła go w Antequerze w 2023 roku. Prezes federacji Raúl Chapado powiedział gazecie ABC, że społeczność sportowa opłakuje Gallego.

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Okoliczności wypadku

W dwóch pociągach, które zderzyły się krótko po godzinie 9:00, znajdowały się łącznie 544 osoby. Kilka wagonów wykoleiło się na odcinku między miastami Mora i Orgaz w pobliżu Toledo. Na nagraniach regionalnej telewizji Kastylia-La Mancha widać wagon, który pozostał na podwyższonym odcinku torów, a także fragmenty metalu i paneli na zboczu pod nasypem kolejowym.

Według hiszpańskich mediów wśród pasażerów jednego z pociągów była była minister zatrudnienia i zabezpieczenia społecznego Fátima Báñez, która wchodziła w skład rządu w latach 2011–2018. Źródła zbliżone do niej przekazały wydaniu Democrata, że ona również zginęła, jednak materiał przedstawia to jako informację od tych źródeł. Trwały poszukiwania ocalałych w uszkodzonych wagonach. To drugi śmiertelny wypadek w ciągu niespełna roku na linii kolejowej łączącej Madryt z południową Andaluzją.

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