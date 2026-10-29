德国联邦学生会议将于11月20日与一个公民联盟共同在柏林举行自己的抗议活动。该组织秘书长埃米·基尔霍夫在RTL和n-tv节目中表示，《明镜周刊》报道。

基尔霍夫表示，教师和其他青年运动也应参加该活动。教育与科学工会GEW、联邦家长委员会以及“为了未来的星期五”运动已确认参加。组织者还联系了其他协会；除柏林外，其他城市也可能举行抗议活动。

抗议的原因

基尔霍夫表示，年轻人对政治人物在没有他们参与的情况下作出有关他们的决定感到愤怒。她列举的问题包括养老金保障、劳动力市场以及学校状况，她说学校往往处于被忽视的状态。她还指出，许多年轻人已经不再期待自己的生活会比父母更好。

德国联邦学生会议此前与Gen Z regelt倡议计划于10月31日在德国约30个城市举行的示威活动保持距离。这些活动的参与者打算要求加强气候保护、采取措施应对生活成本上涨，并反对强制兵役。Gen Z regelt倡议明确拒绝暴力。

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对骚乱的担忧

基尔霍夫解释称，决定举行单独抗议活动是因为Gen Z regelt的结构不明确，以及对可能发生骚乱的担忧。她强调，暴力不是解决问题的办法，必须开展对话。同时，这名会议代表表示支持年轻人要求增加投资的诉求，尤其是对教育的投资。

商业协会在致内政部长亚历山大·多布林特的信中呼吁，在10月31日抗议活动期间，确保警方在拥挤的城市中心区域和商业设施附近有明显部署。信件作者援引对法国局势的评估，警告封锁和集会可能造成运营中断。他们还认为，倾向于暴力的参与者可能会利用和平活动服务于自身目的。与此同时，德国联邦内政部表示，目前尚未发现具体的暴力呼吁。

绿党联合主席费利克斯·巴纳沙克警告，不应预先将青年抗议活动参与者视为潜在违法者。他认为，应通过政治手段回应抗议运动的诉求，而不应仅限于发出有关暴力的警告。

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