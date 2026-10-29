英国自由民主党副党魁黛西·库珀表示，Reform UK领导人奈杰尔·法拉奇今年5月曾对该党一名女议员进行肢体推搡。此前，法拉奇将自己缺席约翰·希利在下议院的演讲归因于先前因议场座位发生的争执，相关指控随之出现。

自由民主党的声明

据《卫报》报道，法拉奇称，他错过希利的演讲，是因为其座位预订被调动。他还表示，在5月议会国事开幕当天，他与另一名议员发生了“肢体冲突”，因此这次决定避免在议场内发生冲突。

随后 выяс明，下议院工作人员取消了该预订，因为预订上没有正确的日期标记。库珀对天空新闻表示，她没有看到5月的事件，但据她所知，法拉奇曾将一名自由民主党女议员从身边推开。她说，之后该党的另一名男性议员对其行为提出了质疑。

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Reform UK否认

据推测，涉事议员是卡罗琳·沃登。她在社交媒体发文中向法拉奇喊话，称他所说的话与事实不符，并提到他本应写给她的一封道歉信。

Reform UK的一名消息人士在接受《每日电讯报》采访时否认了自由民主党的说法，并表示，正是该党议员对法拉奇表现出攻击性行为。Reform UK影子财政大臣罗伯特·詹里克在被问及这些指控时表示，他无意回应库珀的说法，并称这类威斯敏斯特的讨论毫无意义。

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