W Wielkiej Brytanii zastępczyni lidera Liberalnych Demokratów Daisy Cooper oświadczyła, że lider Reform UK Nigel Farage w maju fizycznie popchnął posłankę z jej partii. Oskarżenie padło po tym, jak Farage wyjaśnił swoją nieobecność podczas wystąpienia Johna Healeya w Izbie Gmin wcześniejszym sporem o miejsca na sali.

Oświadczenie Liberalnych Demokratów

Jak podaje The Guardian, Farage powiedział, że opuścił wystąpienie Healeya, ponieważ jego rezerwację miejsca przeniesiono. Dodał również, że w dniu państwowego otwarcia parlamentu w maju miał „fizyczną sprzeczkę” z innym posłem, dlatego tym razem postanowił uniknąć konfliktu na sali.

Później okazało się, że pracownicy Izby Gmin anulowali rezerwację, ponieważ nie miała właściwego oznaczenia daty. Cooper powiedziała Sky News, że nie widziała majowego incydentu, jednak według posiadanych przez nią informacji Farage fizycznie odepchnął jedną z posłanek Liberalnych Demokratów. Jak stwierdziła, jego zachowanie zostało następnie zakwestionowane przez posła tej partii.

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Zaprzeczenie Reform UK

Chodzi prawdopodobnie o posłankę Caroline Voaden. W poście w mediach społecznościowych zwróciła się ona do Farage’a, twierdząc, że jego słowa nie odpowiadają rzeczywistości, i wspomniała o przeprosinach, które, jak powiedziała, miał do niej napisać.

Źródło Reform UK w komentarzu dla The Telegraph zaprzeczyło wersji Liberalnych Demokratów i stwierdziło, że to posłowie tej partii zachowywali się agresywnie wobec Farage’a. Kanclerz skarbu w gabinecie cieni Reform UK Robert Jenrick, odpowiadając na pytanie o oskarżenia, powiedział, że nie jest zainteresowany odpowiadaniem na słowa Cooper, nazywając takie dyskusje w Westminsterze bezsensownymi.

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