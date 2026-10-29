В Великобритании заместитель лидера Либеральных демократов Дейзи Купер заявила, что лидер Reform UK Найджел Фарадж в мае физически толкнул депутатку от её партии. Обвинение прозвучало после того, как Фарадж объяснил своё отсутствие на выступлении Джона Хили в Палате общин предыдущей ссорой из-за мест в зале.

Заявление либеральных демократов

Как сообщает The Guardian, Фарадж заявил, что пропустил выступление Хили, поскольку его бронирование места перенесли. Он также сказал, что в день государственного открытия парламента в мае у него была «физическая стычка» с другим депутатом, поэтому на этот раз он решил избежать конфликта в зале.

Позднее выяснилось, что сотрудники Палаты общин отменили бронирование, поскольку на нём не было надлежащей отметки даты. Купер сказала Sky News, что не видела майский инцидент, однако, по имеющейся у неё информации, Фарадж физически оттолкнул одну из депутаток-либеральных демократов. По её словам, после этого его действия оспорил депутат-мужчина от этой партии.

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Отрицание Reform UK

Предположительно, речь идёт о депутатке Кэролайн Воаден. В публикации в социальных сетях она обратилась к Фараджу, заявив, что его слова не соответствуют действительности, и упомянула извинения, которые он, по её словам, должен был ей написать.

Источник Reform UK в комментарии The Telegraph отверг версию либеральных демократов и заявил, что агрессивно по отношению к Фараджу вели себя именно депутаты этой партии. Теневой канцлер Reform UK Роберт Дженрик, отвечая на вопрос об обвинениях, заявил, что не заинтересован отвечать на слова Купер, назвав такие дискуссии в Вестминстере бессмысленными.

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