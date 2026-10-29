波兰国防部否认波兰空军缺乏受训F-16战斗机飞行员的报道。该部门表示， публикация中列出的数据并不反映波兰军用航空兵的实际人员能力。

据Interia报道，波兰国防部的回应针对的是《Rzeczpospolita》报的一篇文章。该报写道，接受过F-16飞行训练的飞行员人数约为40人，而据其估计，这一人数应超过70人。

国防部门的立场

波兰国防部表示，该国具备F-16飞行资格的飞行员数量远多于报纸报道所显示的数量。同时，该部门强调，不应公开有关分配至各类航空器的飞行员人数的详细数据。

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该部还通报了军用航空人员培训体系的发展情况。该部称，参与这一过程的人数远多于文章中所述。除飞行员外，在其他指挥部执行任务的军官也具备所需的航空资格。

《Rzeczpospolita》报道了什么

据《Rzeczpospolita》报道，波兰武装部队拥有47架F-16战斗机，而标准规定每架飞机至少配备1.5名飞行员。该报将部分F-16飞行员转飞F-35战斗机列为人员短缺的可能原因之一。

该报道还提及波兰军队利用新采购装备潜力时可能面临的困难，尤其是计划于2028年交付波兰的AH-64E“阿帕奇”直升机。国防部呼吁以负责任的态度传播有关军队的信息，并表示，不完整或脱离背景的数据可能导致错误结论，并被用于虚假信息传播。

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