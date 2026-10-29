Министерство национальной обороны Польши отвергло сообщения о нехватке подготовленных пилотов истребителей F-16 в польских Военно-воздушных силах. В ведомстве заявили, что приведенные в публикации данные не отражают реальный кадровый потенциал польской военной авиации.

Как сообщает Interia, реакция польского Минобороны касалась статьи газеты Rzeczpospolita. Издание писало, что число подготовленных к полетам на F-16 пилотов составляет около 40, хотя, по его оценке, их должно быть более 70.

Позиция оборонного ведомства

Польское Минобороны заявило, что страна располагает значительно большим числом пилотов с квалификацией для полетов на F-16, чем следует из газетной публикации. В то же время ведомство подчеркнуло, что подробные данные о количестве пилотов, закрепленных за отдельными типами воздушных судов, не должны разглашаться.

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В министерстве также сообщили о развитии системы подготовки кадров для военной авиации. По его утверждению, в этом процессе участвует значительно больше людей, чем указывалось в статье. Помимо пилотов, необходимую авиационную квалификацию имеют офицеры, выполняющие задачи в других командованиях.

Что писала Rzeczpospolita

По данным Rzeczpospolita, польские вооруженные силы располагают 47 истребителями F-16, а норматив предусматривает не менее 1,5 пилота на один самолет. Среди возможных причин дефицита газета назвала переход части пилотов F-16 на истребители F-35.

В публикации также говорилось о возможных трудностях с использованием потенциала новых закупок для польской армии, в частности вертолетов AH-64E Apache, которые должны поступить в Польшу в 2028 году. Минобороны призвало ответственно относиться к распространению информации о военных, заявив, что неполные или лишенные контекста данные могут приводить к ошибочным выводам и использоваться в дезинформации.

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