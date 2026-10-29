俄罗斯出口商已开始利用摩尔曼斯克的北极港口向国外出口小麦。这条新航线旨在减少对经黑海和波罗的海运输的依赖。

10月28日，穆尔曼斯克开始装载首批谷物。港口已收到3,400吨小麦，计划总共向该船装载约2.8万吨，运往摩洛哥的卡萨布兰卡。

鉴于传统航线存在航运风险，俄罗斯正在寻求替代出口途径。 此前，波罗的海已成为主要的替代出口方向：9月份，通过其港口共运出120万吨谷物，占该产品海运出口总量的60%以上。

摩尔曼斯克具有历史意义：第二次世界大战期间，盟军曾通过该港口向苏联运送物资。如今，该港口计划被更积极地用于出口俄罗斯农产品。

来源：路透社

俄罗斯已批准载有出口谷物的船只从亚速海出港。这是自7月10日以来首次放行，此前由于乌克兰无人机袭击，该海域的海运交通曾一度中断。 由此，在中断三个半多月后，俄罗斯重新开通了这条出口航线。

鉴于通过俄罗斯港口出口面临困难，普京下令向农户收购谷物。

需要指出的是，俄罗斯已拒绝了所有可能允许恢复经黑海出口农产品的谷物协议方案。乌克兰农业政策部长塔拉斯·维索茨基向彭博社透露了这一消息。 据他称，基辅方面从曾试图与莫斯科建立对话的国家那里获得了相关信息。

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