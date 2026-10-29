Rosyjscy eksporterzy zaczęli korzystać z arktycznego portu w Murmańsku do wysyłania pszenicy za granicę. Nowa trasa ma zmniejszyć zależność od transportu przez Morze Czarne i Bałtyckie.

28 października w Murmańsku rozpoczęto załadunek pierwszej partii zboża. Do portu dostarczono 3,4 tysiąca ton pszenicy, a łącznie planuje się załadować na statek około 28 tysięcy ton, które zostaną wysłane do Kasablanki w Maroku.

Rosja poszukuje alternatywnych dróg eksportu ze względu na zagrożenia dla żeglugi na tradycyjnych trasach. Wcześniej głównym alternatywnym kierunkiem stało się Morze Bałtyckie: we wrześniu przez jego porty wysłano 1,2 mln ton zboża — ponad 60% morskiego eksportu tego produktu.

Murmańsk ma znaczenie historyczne: podczas II wojny światowej przez ten port alianci dostarczali ładunki do ZSRR. Obecnie planuje się jego aktywniejsze wykorzystanie do eksportu rosyjskiej produkcji rolnej.

Źródło: Reuters

Rosja wydała zezwolenia na wypłynięcie statków z partiami zboża przeznaczonymi na eksport z Morza Azowskiego. Stało się to po raz pierwszy od 10 lipca, kiedy to ruch morski w tym rejonie został wstrzymany z powodu ataków ukraińskich dronów. W ten sposób, po przerwie trwającej ponad trzy i pół miesiąca, Rosja ponownie otwiera szlak eksportowy.

Putin zlecił skup zboża od rolników w związku z problemami z eksportem przez porty Federacji Rosyjskiej.

Przypomnijmy, że Rosja odrzuciła wszystkie warianty porozumienia zbożowego, które mogłoby umożliwić wznowienie wywozu produktów rolnych przez Morze Czarne. Poinformował o tym agencję Bloomberg minister polityki rolnej Ukrainy Taras Wysocki. Według niego Kijów otrzymał odpowiednie informacje od krajów, które próbowały nawiązać dialog z Moskwą.

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