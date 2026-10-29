Федеральная конференция школьников Германии проведет 20 ноября собственную акцию протеста в Берлине совместно с гражданским альянсом. Об этом генеральный секретарь организации Эмми Кирхгоф сообщила в эфире RTL и n-tv, пишет Der Spiegel.

По словам Кирхгоф, в мероприятии также должны принять участие учителя и другие молодежные движения. Участие уже подтвердили Профсоюз образования и науки GEW, Федеральный совет родителей и движение Fridays for Future. Организаторы обратились и к другим объединениям; помимо Берлина, акции могут состояться также в других городах.

Причины протеста

Кирхгоф заявила, что молодежь возмущена тем, что политики принимают решения о ней без ее участия. Среди проблем она назвала пенсионное обеспечение, рынок труда и состояние школ, которые, по ее словам, часто находятся в запущенном состоянии. Она также отметила, что многие молодые люди уже не ожидают, что будут жить лучше своих родителей.

Федеральная конференция школьников ранее дистанцировалась от демонстраций, которые инициатива Gen Z regelt планирует провести 31 октября примерно в 30 городах Германии. Участники этих акций намерены требовать усиления защиты климата, мер против роста стоимости жизни и выступить против обязательной военной службы. Инициатива Gen Z regelt прямо отвергает насилие.

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Опасения по поводу беспорядков

Кирхгоф объяснила решение провести отдельную акцию нечеткой структурой Gen Z regelt и обеспокоенностью возможными беспорядками. Она подчеркнула, что насилие не является решением проблем и что необходимо вести диалог. В то же время представительница конференции заявила о поддержке стремления молодежи к большим инвестициям, прежде всего в образование.

Деловые объединения в письме министру внутренних дел Александеру Добриндту призвали обеспечить заметное присутствие полиции в многолюдных центральных районах городов и возле торговых объектов во время протестов 31 октября. Авторы письма, ссылаясь на оценку ситуации во Франции, предупредили о возможных перебоях в работе из-за блокад и собраний. Они также предположили, что склонные к насилию участники могут использовать мирные акции в своих целях. В то же время Министерство внутренних дел Германии заявило, что пока не видит конкретных призывов к насилию.

Сопредседатель партии Зеленых Феликс Банашак предостерег от того, чтобы заранее считать участников молодежных протестов потенциальными нарушителями. По его мнению, на требования протестного движения следует реагировать политически, а не ограничиваться предупреждениями о насилии.

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