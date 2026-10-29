芬兰调查为谷歌数据中心砍伐森林一事——《卫报》

芬兰警方已就该国北部穆霍斯镇谷歌拟建数据中心所在地可能违反环境法规一事启动刑事调查。《卫报》报道称，调查人员正在审查谷歌子公司Tuike Finland Oy的行为。

审查排水和水资源管理问题

芬兰警方表示，根据初步信息，施工现场存在与排水和水资源管理有关的不明确之处和缺陷。作为刑事调查的一部分，执法人员尤其将查明这些问题的具体情况。

当局称，Tuike Finland在完成法律要求的环境影响评估之前，已在穆霍斯未来项目地砍伐并排干了330公顷森林。谷歌购得地块上的森林已被砍伐，挖掘机正在大型输电线路旁清理场地。

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两个地点的施工被叫停

本月早些时候，芬兰当局命令谷歌暂停在穆霍斯和奥坦迈基的施工，后者位于东南方向约100公里处。此前，该公司未能在对森林进行皆伐前完成环境影响评估。负责监管环境许可和评估的监督机构要求停止改变环境的准备工作。

据活动人士估计，穆霍斯有25万棵树被砍伐，奥坦迈基则有15万棵。谷歌芬兰负责人安蒂·耶尔维宁就砍伐森林道歉，但表示公司是按照其当时对法律的最佳理解行事。

芬兰当局正在审议145个处于不同规划阶段的数据中心建设申请。其中包括谷歌价值130亿欧元的人工智能基础设施项目，该公司称其为在欧洲最大的投资。

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