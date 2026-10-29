У Фінляндії розслідують вирубку лісу для датацентру Google — The Guardian

Поліція Фінляндії розпочала кримінальне розслідування щодо можливих порушень природоохоронного законодавства на майданчику запланованого датацентру Google у місті Мухос на півночі країни. Як повідомляє The Guardian, слідчі перевіряють дії компанії Tuike Finland Oy — дочірньої структури Google.

Перевірка осушення та водовідведення

Фінська поліція повідомила, що за попередніми даними на будівельному майданчику були неоднозначності й недоліки, пов’язані з осушенням та управлінням водами. У межах кримінального розслідування правоохоронці, зокрема, встановлюватимуть обставини цих питань.

Органи влади стверджують, що Tuike Finland до завершення обов’язкової за законом оцінки впливу на довкілля вирубала та осушила 330 гектарів лісу на майбутньому майданчику в Мухосі. На придбаній Google ділянці ліс уже вирубали, а екскаватори розчищають територію поруч із великими лініями електропередач.

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Роботи на двох майданчиках зупинили

Раніше цього місяця фінські органи влади наказали Google призупинити роботи в Мухосі та Отонмякі, що приблизно за 100 кілометрів на південний схід. Це сталося після того, як компанія не завершила оцінки впливу на довкілля до суцільної вирубки лісу. Наглядовий орган, який контролює екологічні дозволи та оцінки, вимагав припинити підготовчі заходи, що змінюють довкілля.

За оцінкою активістів, у Мухосі зрубали 250 тисяч дерев, а в Отонмякі — 150 тисяч. Керівник Google у Фінляндії Антті Ярвінен перепросив за вирубування лісу, але заявив, що компанія діяла відповідно до свого найкращого на той час розуміння законодавства.

Фінська влада розглядає заявки на будівництво 145 датацентрів на різних етапах планування. Серед них — проєкт Google зі створення інфраструктури штучного інтелекту вартістю 13 млрд євро, який компанія назвала своєю найбільшою інвестицією в Європі.

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