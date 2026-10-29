В Финляндии расследуют вырубку леса для дата-центра Google — The Guardian

Полиция Финляндии начала уголовное расследование возможных нарушений природоохранного законодательства на площадке планируемого дата-центра Google в городе Мухос на севере страны. Как сообщает The Guardian, следователи проверяют действия компании Tuike Finland Oy — дочерней структуры Google.

Проверка осушения и водоотведения

Финская полиция сообщила, что, по предварительным данным, на строительной площадке были неоднозначности и недостатки, связанные с осушением и управлением водными ресурсами. В рамках уголовного расследования правоохранители, в частности, установят обстоятельства этих вопросов.

Власти утверждают, что Tuike Finland вырубила и осушила 330 гектаров леса на будущей площадке в Мухосе до завершения обязательной по закону оценки воздействия на окружающую среду. На приобретенном Google участке лес уже вырублен, а экскаваторы расчищают территорию рядом с крупными линиями электропередачи.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Работы на двух площадках приостановили

Ранее в этом месяце финские власти приказали Google приостановить работы в Мухосе и Отанмяки, примерно в 100 километрах к юго-востоку. Это произошло после того, как компания не завершила оценки воздействия на окружающую среду до сплошной вырубки леса. Надзорный орган, контролирующий экологические разрешения и оценки, потребовал прекратить подготовительные мероприятия, изменяющие окружающую среду.

По оценке активистов, в Мухосе вырубили 250 тысяч деревьев, а в Отанмяки — 150 тысяч. Глава Google в Финляндии Антти Ярвинен извинился за вырубку леса, но заявил, что компания действовала в соответствии со своим наилучшим на тот момент пониманием законодательства.

Финские власти рассматривают заявки на строительство 145 дата-центров на разных этапах планирования. Среди них — проект Google стоимостью 13 млрд евро по созданию инфраструктуры искусственного интеллекта, который компания назвала своей крупнейшей инвестицией в Европе.

Читай нас в