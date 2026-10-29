Greenpeace отслеживает семь танкеров с российским дизельным топливом, следующих в США
Международная экологическая организация Greenpeace опубликовала интерактивную карту движения танкеров с российским дизельным топливом в США. Организация идентифицировала семь судов, которые, по её оценкам, перевозят около 288 тысяч тонн топлива.
По данным Greenpeace, в списке фигурируют танкеры Taurus, Pvt Azura, Agioi Fanendes, Talisman, Leruo, Iblea и Primorye.
Интерактивная карта содержит информацию о местонахождении судов, их маршрутах, характеристиках грузов, санкционном статусе и заявленных пунктах назначения. Для мониторинга используются данные MarineTraffic и Kpler.
В Greenpeace связывают поставки с договоренностями, которые, по информации организации, были достигнуты 9 октября между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Согласно приведенным данным, первоначальный объем поставок должен составить 300 тысяч тонн дизельного топлива. На ноябрь также запланированы дополнительные поставки объемом 500 тысяч тонн, а впоследствии — еще 1 млн тонн.
Экологи предупреждают, что танкеры могут менять маршруты или указывать недостоверные пункты назначения, поэтому отслеживание требует постоянного обновления.
Источник: Greenpeace Украина.
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