Greenpeace отслеживает семь танкеров с российским дизельным топливом, следующих в США

Международная экологическая организация Greenpeace опубликовала интерактивную карту движения танкеров с российским дизельным топливом в США. Организация идентифицировала семь судов, которые, по её оценкам, перевозят около 288 тысяч тонн топлива.

По данным Greenpeace, в списке фигурируют танкеры Taurus, Pvt Azura, Agioi Fanendes, Talisman, Leruo, Iblea и Primorye.

Интерактивная карта содержит информацию о местонахождении судов, их маршрутах, характеристиках грузов, санкционном статусе и заявленных пунктах назначения. Для мониторинга используются данные MarineTraffic и Kpler.

В Greenpeace связывают поставки с договоренностями, которые, по информации организации, были достигнуты 9 октября между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Согласно приведенным данным, первоначальный объем поставок должен составить 300 тысяч тонн дизельного топлива. На ноябрь также запланированы дополнительные поставки объемом 500 тысяч тонн, а впоследствии — еще 1 млн тонн.

Экологи предупреждают, что танкеры могут менять маршруты или указывать недостоверные пункты назначения, поэтому отслеживание требует постоянного обновления.

Источник: Greenpeace Украина.

Российские нефтеперерабатывающие заводы наращивают производство дизельного топлива в октябре после того, как правительство РФ предоставило экспортные квоты в рамках соглашения о поставках между Россией и США.

В РФ заявили о готовности поставлять в США любые объемы дизельного топлива. При этом дизельное топливо в США уже стоит дороже, чем до заключения топливного соглашения с Путиным.

Демократы в Конгрессе США готовятся опротестовать договоренность между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива.

Читай нас в