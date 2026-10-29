W Europie masło śmietankowe drożeje z powodu niedoboru mleka

Europejski rynek mleczny wykazuje zróżnicowaną dynamikę: cena masła wzrosła o 50 euro za tonę, cena suchego mleka pełnego spadła o 25 euro, natomiast cena suchego mleka odtłuszczonego utrzymuje się na wysokim poziomie. Sezonowy spadek podaży surowca w Europie powoduje wzrost kosztów przetwórców, podczas gdy wzrost produkcji mleka w Stanach Zjednoczonych nasila konkurencję na rynku międzynarodowym.

Po kilku miesiącach spadków cena masła śmietankowego zaczęła się odradzać. Cena produktu wzrosła o 50 euro za tonę — do 3 700 euro.

Cena sera cheddar pozostała stabilna — 3 800 euro za tonę. Jednocześnie cena suchego mleka pełnego spadła o 25 euro za tonę.

Mimo to cena suchego mleka odtłuszczonego utrzymuje się na wysokim poziomie dzięki silnemu popytowi, pozostając blisko poprzednich wartości szczytowych.

Sezonowy spadek wydajności spowodował zmniejszenie podaży mleka w Europie. W rezultacie średnia cena surowca na rynku spotowym wzrosła do 0,47 euro za litr.

Wzrost cen mleka stanowi dodatkowe obciążenie finansowe dla zakładów przetwórczych. Muszą one przeznaczać więcej środków na zakup dodatkowych ilości surowca do produkcji sera, masła i mleka w proszku.

W przeciwieństwie do rynku europejskiego w Stanach Zjednoczonych obserwuje się wzrost podaży. We wrześniu dostawy mleka w tym kraju wzrosły o około 2%.

Wzrost produkcji amerykańskiej może zaostrzyć konkurencję dla europejskich eksporterów na rynkach międzynarodowych.

Jednocześnie amerykańskie gospodarstwa uzyskują dodatkowe dochody ze sprzedaży bydła. Wysokie ceny cieląt i krów wycofanych z hodowli zapewniają gospodarstwom do 20% całkowitych przychodów. W niektórych gospodarstwach właśnie ta działalność pomaga utrzymać rentowność i zrekompensować wysokie koszty produkcji mleka.

Jednak potencjalny spadek cen wołowiny pozostaje zagrożeniem: może on osłabić dodatkowe dochody rolników i spowolnić wzrost produkcji surowca mlecznego.

Główne trendy na rynku mlecznym

Masło: podrożało o 50 euro za tonę — do 3 700 euro po kilku miesiącach spadków.

Cheddar: cena utrzymuje się na poziomie 3 800 euro za tonę.

Mleko pełnotłuste w proszku: spadło o 25 euro za tonę.

Mleko w proszku odtłuszczone: wysoki popyt utrzymuje cenę na poziomie zbliżonym do poprzednich maksimów.

Surowiec mleczny w Europie: cena spotowa wzrosła do 0,47 euro za litr z powodu zmniejszenia podaży.

Rynek amerykański: wzrost dostaw mleka o około 2% we wrześniu może zaostrzyć konkurencję dla europejskich eksporterów.

W związku z tym europejski sektor mleczarski boryka się jednocześnie z drożeniem surowca i presją międzynarodowej konkurencji. Dalsza dynamika cen będzie zależała od dostępności mleka w Europie, popytu na produkty mleczne oraz tempa produkcji w USA.

Świadczą o tym dane „Infagro”.

Na Ukrainie gwałtownie wzrosły ceny ogórków szklarniowych: w ciągu ostatniego tygodnia średnia cena tego warzywa wzrosła o 32% i osiągnęła poziom 55–80 UAH za kilogram. Głównymi przyczynami były chłodna pogoda, zmniejszenie podaży na rynku oraz aktywny popyt ze strony odbiorców hurtowych i sieci handlowych.

W Ukrainie nadal rosną ceny pomidorów szklarniowych. Obecnie sprzedawcy oferują warzywa po 50–75 hrywien za kilogram, co stanowi średnio o 14% wyższą cenę niż pod koniec ubiegłego tygodnia.

Dodajmy, że w Ukrainie w ciągu trzech dni podrożały niektóre produkty.

Przypomnijmy, że w Ukrainie rosną ceny owoców jagodowych z powodu niedoboru na rynku europejskim.

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