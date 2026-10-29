В Европе из-за дефицита молока дорожает сливочное масло

Европейский молочный рынок демонстрирует разнонаправленную динамику: сливочное масло подорожало на 50 евро за тонну, сухое цельное молоко подешевело на 25 евро, а сухое обезжиренное молоко сохраняет высокую стоимость. Сезонное сокращение предложения сырья в Европе повышает затраты переработчиков, тогда как увеличение производства молока в США усиливает конкуренцию на международном рынке.

После нескольких месяцев снижения цена на сливочное масло начала восстанавливаться. Стоимость продукта выросла на €50 за тонну — до €3 700.

Цена на чеддер осталась стабильной — €3 800 за тонну. В то же время сухое цельное молоко подешевело на €25 за тонну.

Несмотря на это, сухое обезжиренное молоко удерживает высокую цену благодаря сильному спросу, оставаясь вблизи предыдущих пиковых значений.

Сезонное снижение производительности привело к сокращению предложения молока в Европе. В результате средняя цена сырья на спотовом рынке поднялась до €0,47 за литр.

Подорожание молока создает дополнительную финансовую нагрузку на перерабатывающие предприятия. Им приходится тратить больше средств на закупку дополнительных объемов сырья для производства сыра, сливочного масла и сухого молока.

В отличие от европейского рынка, в США наблюдается рост предложения. В сентябре поставки молока в стране выросли примерно на 2%.

Наращивание производства американской продукции может усилить конкуренцию для европейских экспортеров на международных рынках.

В то же время американские фермы получают дополнительные доходы от продажи скота. Высокие цены на телят и выбракованных коров обеспечивают хозяйствам до 20% общей выручки. На некоторых фермах именно это направление помогает поддерживать рентабельность и компенсировать высокие затраты на производство молока.

Однако возможное снижение цен на говядину остается риском: оно может ослабить дополнительные доходы фермеров и замедлить наращивание производства молочного сырья.

Основные тенденции молочного рынка

Сливочное масло: подорожало на €50 за тонну — до €3 700 после нескольких месяцев снижения.

Чедер: цена остается на уровне €3 800 за тонну.

Сухое цельное молоко: подешевело на €25 за тонну.

Сухое обезжиренное молоко: высокий спрос поддерживает цену вблизи предыдущих максимумов.

Молочное сырье в Европе: спотовая цена выросла до €0,47 за литр из-за сокращения предложения.

Рынок США: увеличение поставок молока примерно на 2% в сентябре может усилить конкуренцию для европейских экспортеров.

Таким образом, европейский молочный сектор одновременно сталкивается с подорожанием сырья и давлением международной конкуренции. Дальнейшая динамика цен будет зависеть от доступности молока в Европе, спроса на молочную продукцию и темпов производства в США.

Об этом свидетельствуют данные «Инфагро».

В Украине стремительно выросли цены на тепличные огурцы: за последнюю неделю средняя стоимость овоща повысилась на 32% и достигла 55–80 грн за килограмм. Основными причинами стали прохладная погода, сокращение предложения на рынке и активный спрос со стороны оптовых покупателей и торговых сетей.

В Украине продолжают расти цены на тепличные помидоры. Сейчас продавцы предлагают овощи по 50–75 грн за килограмм, что в среднем на 14% дороже, чем в конце прошлой недели.

Добавим, что в Украине за три дня подорожали некоторые продукты.

Напомним, в Украине растут цены на ягоды из-за дефицита в Европе.

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