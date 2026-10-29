由于牛奶供应短缺，欧洲黄油价格上涨

欧洲乳制品市场呈现出涨跌不一的态势：黄油价格上涨了50欧元/吨，全脂奶粉价格下跌了25欧元，而脱脂奶粉价格仍维持在高位。 欧洲原料供应的季节性减少推高了加工企业的成本，而美国牛奶产量的增加则加剧了国际市场的竞争。

经过数月的下跌，黄油价格开始回升。该产品价格上涨了50欧元/吨，达到3 700欧元。

切达干酪价格保持稳定，为每吨3,800欧元。与此同时，全脂奶粉价格下跌了每吨25欧元。

尽管如此，脱脂奶粉受强劲需求支撑，价格仍维持在高位，接近此前的高点。

季节性产量下降导致欧洲牛奶供应减少。受此影响，现货市场原料奶均价升至每升0.47欧元。

牛奶价格上涨给加工企业带来了额外的财务压力。它们不得不投入更多资金采购额外的原料，用于生产奶酪、黄油和奶粉。

与欧洲市场不同，美国市场的供应量有所增加。9月份，该国的牛奶供应量增长了约2%。

美国产品产量的增加可能会加剧欧洲出口商在国际市场上的竞争压力。

与此同时，美国农场通过出售牲畜获得了额外收入。 小牛和淘汰母牛的高价为农场提供了高达总收入20%的收益。在一些农场，正是这一业务帮助维持了盈利能力，并抵消了高昂的牛奶生产成本。

然而，牛肉价格可能下跌的风险依然存在：这可能会削弱农户的额外收入，并放缓生牛乳产量的增长。

乳制品市场的主要趋势

黄油： 在连续数月下跌后，价格上涨了50欧元/吨，达到3 700欧元。

切达干酪： 价格维持在每吨3,800欧元。

全脂奶粉： 每吨下跌25欧元。

脱脂奶粉： 强劲的需求支撑价格维持在前期高点附近。

欧洲生乳： 受供应减少影响，现货价格升至每升0.47欧元。

美国市场：9月份牛奶供应量预计增长约2%，这可能加剧欧洲出口商面临的竞争压力。

因此，欧洲乳业同时面临原料价格上涨和国际竞争的双重压力。未来的价格走势将取决于欧洲的牛奶供应情况、乳制品需求以及美国的生产速度。

“Infagro”的数据印证了这一点。

乌克兰温室黄瓜价格飙升：过去一周，该蔬菜的平均价格上涨了32%，达到每公斤55–80格里夫纳。 主要原因包括天气转凉、市场供应减少，以及批发商和零售连锁店的需求旺盛。

乌克兰温室番茄价格持续上涨。目前，商家以每公斤50–75格里夫纳的价格出售该蔬菜，平均比上周结束时上涨了14%。

此外，乌克兰部分食品在三天内价格有所上涨。

需要提醒的是，受欧洲供应短缺影响，乌克兰的浆果价格正在上涨。

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