После аварии на высокоскоростной железной дороге близ Толедо в Испании судьба гражданина Италии остаётся неизвестной. В катастрофе, произошедшей в среду, погибли десятки людей, сообщает ANSA English со ссылкой на источники.

В поезде находились пятеро итальянцев

Ранее в тот же день Министерство иностранных дел Италии заявило, что на борту поезда Iryo, попавшего в аварию, находились пятеро граждан страны. По данным ведомства, четверо из них чувствуют себя хорошо.

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Итальянская сторона продолжала проверять информацию о пятом пассажире. Позднее источники сообщили, что судьба этого гражданина Италии после аварии близ Толедо остаётся неизвестной.

Консул отправился к месту катастрофы

Итальянский консул в Мадриде отправился к месту железнодорожной катастрофы. Министерство иностранных дел Италии также создало кризисное подразделение для реагирования на ситуацию.

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