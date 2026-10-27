Stały przedstawiciel USA przy ONZ Mike Waltz oraz minister spraw zagranicznych Kuby Bruno Rodríguez Parrilla wymienili ostre oskarżenia podczas posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego ONZ 27 października.

Spór wybuchł podczas dyskusji nad rezolucją wzywającą do zniesienia amerykańskiego embarga gospodarczego, handlowego i finansowego wobec Kuby.

Woltz oskarżył władze kubańskie o to, że rządząca elita wzbogaca się na tle niedoborów towarów i trudności gospodarczych, z jakimi boryka się ludność wyspy. Odrzucił również twierdzenia Hawany dotyczące amerykańskiej blokady, stwierdzając, że nie ma wojskowej blokady wyspy.

Amerykański dyplomata przytoczył dane dotyczące handlu między obydwoma krajami. Według niego w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2026 roku amerykańskie firmy wyeksportowały na Kubę towary o wartości ponad 876 mln dolarów, w tym paliwo o wartości 230 mln dolarów dla prywatnych przedsiębiorstw, którym dozwolone są takie dostawy.

Podczas wystąpienia Woltza przedstawiciele kubańskiej delegacji wielokrotnie mu przerywali. Z powodu sporu przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Halilur Rahman był zmuszony przypomnieć uczestnikom o zasadach funkcjonowania tego organu.

Zwracając się do kubańskiego ministra, Waltz stwierdził, że posiedzenie ONZ nie jest komunistyczną dyktaturą, w której można zmusić przeciwnika do milczenia.

W odpowiedzi Parrilla oskarżył amerykańskiego dyplomatę o rozpowszechnianie nieprawdziwych twierdzeń i brak szacunku wobec Zgromadzenia Ogólnego. Według ministra wypowiedzi Woltza obrażają godność narodu kubańskiego i rządu tego kraju.

Źródło: Ukrainform

W tym tygodniu Kuba przedstawi Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ rezolucję wzywającą do zniesienia embarga gospodarczego, handlowego i finansowego nałożonego przez Stany Zjednoczone.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio stwierdził, że Kuba już „poniosła klęskę”, nazywając ją państwem, którego gospodarka i system władzy, jego zdaniem, nie funkcjonują prawidłowo.