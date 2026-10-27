美国和古巴代表在联合国就贸易禁运问题发生争执

10月27日，在美国联合国大会会议上，美国常驻联合国代表迈克·沃尔茨与古巴外交部长布鲁诺·罗德里格斯·帕里利亚相互提出了尖锐的指责。

争执发生在讨论一项呼吁终止美国对古巴经济、贸易和金融封锁的决议期间。

沃尔茨指责古巴当局，称在该岛民众面临物资短缺和经济困难之际，执政精英却从中牟利。 他还驳斥了哈瓦那方面关于美国实施封锁的说法，声称该岛并未受到军事包围。

这位美国外交官列举了两国之间的贸易数据。 据他介绍，2026年前八个月，美国公司向古巴出口了价值超过8.76亿美元的商品，其中包括价值2.3亿美元的燃料，这些燃料供应给获准接收此类物资的私营企业。

沃尔茨发言期间，古巴代表团代表多次打断他的发言。由于争执不断，联合国大会主席哈利卢尔·拉赫曼不得不提醒与会者遵守大会的议事规则。

沃尔茨在向古巴部长发言时指出，联合国会议并非共产主义独裁体制，不能强迫反对者噤声。

帕里利亚随即指责这位美国外交官散布不实言论，并对联合国大会缺乏尊重。据该部长称，沃尔茨的言论侮辱了古巴人民和古巴政府的尊严。

来源：乌克兰通讯社

古巴本周将向联合国大会提交一项决议，呼吁取消美国的经济、贸易和金融封锁。

美国国务卿马尔科·鲁比奥声称古巴已经“崩溃”，并称该国的经济和政治体制在他看来“无法正常运转”。