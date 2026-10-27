Представители США и Кубы вступили в спор в ООН по поводу торгового эмбарго
Постоянный представитель США при ООН Майк Волтц и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья обменялись резкими обвинениями во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН 27 октября.
Спор возник во время обсуждения резолюции с призывом прекратить американское экономическое, торговое и финансовое эмбарго против Кубы.
Вольтц обвинил кубинские власти в том, что правящая элита обогащается на фоне дефицита товаров и экономических трудностей, с которыми сталкивается население острова. Он также отверг утверждения Гаваны об американской блокаде, заявив, что военной блокады острова нет.
Американский дипломат привел данные о торговле между двумя странами. По его словам, в течение первых восьми месяцев 2026 года американские компании экспортировали на Кубу товаров на сумму более 876 млн долларов, в том числе топлива на 230 млн долларов для частных предприятий, которым разрешены такие поставки.
Во время выступления Волтца представители кубинской делегации неоднократно прерывали его. Из-за спора президент Генеральной Ассамблеи Халилур Рахман был вынужден напомнить участникам о правилах работы органа.
Обращаясь к кубинскому министру, Волтц заявил, что заседание ООН — это не коммунистическая диктатура, где можно заставить оппонента замолчать.
В ответ Паррилья обвинил американского дипломата в распространении ложных утверждений и неуважении к Генеральной Ассамблее. По словам министра, высказывания Волтца оскорбляют достоинство кубинского народа и правительства страны.
Источник: Украинформ
На этой неделе Куба представит Генеральной Ассамблее ООН резолюцию с призывом отменить экономическое, торговое и финансовое эмбарго США.
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Куба уже «потерпела крах», назвав её государством с экономикой и системой власти, которые, по его мнению, не функционируют должным образом.
Министр обороны США Пит Хегсет во время визита на американскую военную базу Гуантанамо заявил, что Кубе не стоит пытаться получить вооружение, способное угрожать территории США или самой базе.