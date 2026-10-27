Представители США и Кубы вступили в спор в ООН по поводу торгового эмбарго

Постоянный представитель США при ООН Майк Волтц и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья обменялись резкими обвинениями во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН 27 октября.

Спор возник во время обсуждения резолюции с призывом прекратить американское экономическое, торговое и финансовое эмбарго против Кубы.

Вольтц обвинил кубинские власти в том, что правящая элита обогащается на фоне дефицита товаров и экономических трудностей, с которыми сталкивается население острова. Он также отверг утверждения Гаваны об американской блокаде, заявив, что военной блокады острова нет.

Американский дипломат привел данные о торговле между двумя странами. По его словам, в течение первых восьми месяцев 2026 года американские компании экспортировали на Кубу товаров на сумму более 876 млн долларов, в том числе топлива на 230 млн долларов для частных предприятий, которым разрешены такие поставки.

Во время выступления Волтца представители кубинской делегации неоднократно прерывали его. Из-за спора президент Генеральной Ассамблеи Халилур Рахман был вынужден напомнить участникам о правилах работы органа.

Обращаясь к кубинскому министру, Волтц заявил, что заседание ООН — это не коммунистическая диктатура, где можно заставить оппонента замолчать.

В ответ Паррилья обвинил американского дипломата в распространении ложных утверждений и неуважении к Генеральной Ассамблее. По словам министра, высказывания Волтца оскорбляют достоинство кубинского народа и правительства страны.

Источник: Украинформ

На этой неделе Куба представит Генеральной Ассамблее ООН резолюцию с призывом отменить экономическое, торговое и финансовое эмбарго США.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Куба уже «потерпела крах», назвав её государством с экономикой и системой власти, которые, по его мнению, не функционируют должным образом.