Norwegia podniosła poziom zagrożenia cybernetycznego do wysokiego w związku z trzykrotnym wzrostem liczby ataków hakerskich

Norweska Agencja Bezpieczeństwa Narodowego (NSM) po raz pierwszy w swojej historii opublikowała otwartą ocenę krajowego poziomu ryzyka cybernetycznego, podnosząc go do poziomu „wysokiego”. Według danych agencji w ciągu ostatnich sześciu miesięcy liczba udanych cyberataków na norweskie przedsiębiorstwa i organizacje wzrosła trzykrotnie, a część z nich miała poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa kraju.

Największemu ryzyku narażone są sektory obronno-przemysłowy i kosmiczny, obiekty infrastruktury krytycznej, a także dostawcy usług dla przedsiębiorstw strategicznych. Jednocześnie rośnie zagrożenie szpiegostwem, atakami z wykorzystaniem oprogramowania ransomware oraz atakami DDoS.

Jako odrębny czynnik ryzyka NSM wskazało szybki rozwój sztucznej inteligencji, która może być wykorzystywana w ofensywnych operacjach cybernetycznych. W związku z tym organ regulacyjny przedstawił rozbudowany zestaw środków ochronnych dla norweskich przedsiębiorstw, obejmujący wdrożenie odpornej na phishing wieloskładnikowej autentyfikacji oraz wzmocnienie zabezpieczeń sprzętu o znaczeniu krytycznym.

Źródło: Norweska Agencja Bezpieczeństwa Narodowego (NSM).

Norweska służba wywiadu zagranicznego E-tjenesten wykryła wykorzystywanie infrastruktury cyfrowej kraju przez zagraniczną grupę hakerską do przeprowadzania cyberataków na organy państwowe Ukrainy.

Prorosyjska grupa Server Killers przeprowadziła serię cyberataków na sektor publiczny Norwegii. W wyniku ataku dziesiątki serwisów państwowych w kraju nie działały przez trzy dni, a także doszło do wycieku informacji dotyczących budżetu państwa.

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