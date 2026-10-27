Норвегия повысила уровень киберугрозы до «высокого» из-за трёхкратного роста числа хакерских атак

Управление национальной безопасности Норвегии (NSM) впервые в своей истории обнародовало открытую оценку национального уровня киберриска, повысив его до отметки «высокий». По данным ведомства, за последние шесть месяцев количество успешных кибератак на норвежские предприятия и организации увеличилось в три раза, а часть из них имела серьезные последствия для безопасности страны.

Наибольшему риску подвергаются оборонно-промышленный и космический секторы, объекты критической инфраструктуры, а также поставщики услуг для стратегических предприятий. В то же время растет угроза шпионажа, атак с использованием программ-вымогателей и DDoS-атак.

Отдельным фактором риска в NSM назвали быстрое развитие искусственного интеллекта, который может применяться в наступательных кибероперациях. В связи с этим регулятор представил расширенный комплекс мер защиты для норвежских компаний, включающий внедрение устойчивой к фишингу многофакторной аутентификации и усиление защиты критически важного оборудования.

Источник: Управление национальной безопасности Норвегии (NSM).

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