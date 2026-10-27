W USA przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson oświadczył, że po wyborach połówkowych 3 listopada nastąpi pokojowe przekazanie władzy. Obawy, że prezydent Donald Trump i Republikanie mogą zakwestionować wyniki wyborów w razie utraty kontroli nad Kongresem, nazwał absurdalnymi, donosi CNBC.

Oświadczenie Johnsona przed wyborami

Podczas wydarzenia wyborczego z republikaninem Mikiem Lawlerem z Nowego Jorku Johnson powiedział, że będzie działał zgodnie z Konstytucją USA. Jak stwierdził, po tym, jak stany certyfikują wyniki wyborów członków Kongresu, 3 stycznia zaprzysięży wszystkich obecnych nowo wybranych ustawodawców.

Johnson zaznaczył, że mogą mu się nie podobać poszczególne wyniki, jednak tak działa amerykański system. Pytania dotyczące pokojowego przekazania władzy również określił jako nieco niedorzeczne i przewidział, że Republikanie zachowają większość w Izbie Reprezentantów, a on pozostanie jej przewodniczącym.

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Obawy Demokratów i pozwy sądowe

Demokraci i grupy broniące praw wyborczych przygotowują się na możliwe spory prawne, jeśli kontrola nad Izbą Reprezentantów przejdzie na Demokratów lub zmieni się układ sił w Senacie. Obecnie Republikanie mają większość w obu izbach Kongresu.

Według CNBC Demokraci, zgodnie z powszechnie rozpowszechnianymi prognozami, mogą przejąć kontrolę nad Izbą Reprezentantów w związku z niskimi notowaniami poparcia dla Trumpa. Walka o Senat jest bardziej konkurencyjna, a wśród stanów, w których wynik może mieć znaczenie, stacja wymienia Teksas, Iowę i Kansas.

Trump nadal bezpodstawnie twierdzi, że przegrał wybory prezydenckie w 2020 roku z powodu masowych fałszerstw. Wcześniej wzywał do „nacjonalizacji” wyborów, podawał w wątpliwość bezpieczeństwo głosowania korespondencyjnego i sugerował, że głosy osób niebędących obywatelami mogą wpłynąć na wynik. Administracja Trumpa w tym miesiącu wniosła pozew przeciwko Kalifornii w sporze dotyczącym głosowania osób niebędących obywatelami, a Departament Sprawiedliwości w ubiegłym tygodniu zwrócił się do sądu o zablokowanie certyfikacji wyników na Alasce w przypadku dezorientacji wśród wyborców.

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