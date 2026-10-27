В США спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что после промежуточных выборов 3 ноября состоится мирная передача власти. Опасения, что президент Дональд Трамп и республиканцы могут оспорить результаты выборов в случае потери контроля над Конгрессом, он назвал абсурдными, сообщает CNBC.

Заявление Джонсона перед выборами

Во время предвыборного мероприятия с республиканцем Майком Лоулером из Нью-Йорка Джонсон сказал, что будет действовать в соответствии с Конституцией США. По его словам, после того как штаты сертифицируют результаты выборов членов Конгресса, 3 января он приведет к присяге всех присутствующих вновь избранных законодателей.

Джонсон отметил, что ему могут не нравиться отдельные результаты, однако именно так работает американская система. Он также назвал вопросы о мирной передаче власти несколько нелепыми и спрогнозировал, что республиканцы сохранят большинство в Палате представителей, а он останется ее спикером.

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Опасения демократов и судебные иски

Демократы и группы по защите избирательных прав готовятся к возможным юридическим спорам, если контроль над Палатой представителей перейдет к демократам или изменится баланс сил в Сенате. Сейчас республиканцы имеют большинство в обеих палатах Конгресса.

По данным CNBC, демократы, согласно распространенным прогнозам, могут получить контроль над Палатой представителей на фоне низких рейтингов одобрения Трампа. Борьба за Сенат более конкурентна, а среди штатов, где результат может иметь значение, издание называет Техас, Айову и Канзас.

Трамп по-прежнему безосновательно утверждает, что проиграл президентские выборы 2020 года из-за масштабных фальсификаций. Ранее он призывал «национализировать» выборы, ставил под сомнение безопасность голосования по почте и предполагал, что голоса неграждан могут повлиять на результат. Администрация Трампа в этом месяце подала иск против Калифорнии в споре о голосовании неграждан, а Министерство юстиции на прошлой неделе обратилось в суд, чтобы заблокировать сертификацию результатов на Аляске в случае путаницы среди избирателей.

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