约翰逊称对选后权力交接的担忧荒谬不经——CNBC

美国众议院议长迈克·约翰逊表示，在11月3日的中期选举后将会实现和平的权力交接。他称，对于总统唐纳德·特朗普和共和党人若失去对国会的控制权可能会挑战选举结果的担忧荒谬不经，CNBC报道。

约翰逊选举前的声明

在与来自纽约州的共和党人迈克·劳勒共同参加的一场竞选活动中，约翰逊表示，他将依照美国宪法行事。他说，在各州认证国会议员选举结果后，他将在1月3日为所有出席的新当选议员主持宣誓就职。

约翰逊指出，他可能不喜欢某些结果，但美国制度就是这样运作的。他还称有关和平权力交接的问题有些荒谬，并预测共和党将保住众议院多数席位，而他将继续担任议长。

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民主党的担忧与诉讼

如果众议院控制权转到民主党手中，或参议院的力量平衡发生变化，民主党人和选举权利倡导团体正准备应对可能出现的法律纠纷。目前，共和党人在国会两院均占多数。

据CNBC报道，根据广泛流传的预测，民主党可能会在特朗普支持率低迷的背景下获得众议院控制权。参议院争夺更加激烈，该媒体将得克萨斯州、艾奥瓦州和堪萨斯州列为结果可能具有重要意义的州。

特朗普仍毫无根据地宣称，他因大规模舞弊而输掉了2020年总统选举。此前，他曾呼吁将选举“国有化”，质疑邮寄投票的安全性，并暗示非公民的选票可能影响结果。特朗普政府本月就非公民投票争议对加利福尼亚州提起诉讼，而司法部上周向法院申请，要求在选民出现混乱的情况下阻止认证阿拉斯加州的选举结果。

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