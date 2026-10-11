Premier Finlandii Petteri Orpo zamierza zaproponować Unii Europejskiej zaprzestanie wydawania wiz turystycznych obywatelom państwa-agresora, Rosji. Z taką inicjatywą planuje wystąpić na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej, informuje Interia.

Argument bezpieczeństwa Finlandii

Według Orpo zaprzestanie wydawania wiz turystycznych powinno wzmocnić bezpieczeństwo Europy. Szef fińskiego rządu wyjaśnił swoje stanowisko obawami, że Rosja może próbować organizować działania sabotażowe w krajach europejskich. Jego zdaniem w takich warunkach nie należy pozwalać rosyjskim turystom na swobodne przemieszczanie się po Europie.

Finlandia zaprzestała wydawania Rosjanom wiz turystycznych i zamknęła granicę dla rosyjskich turystów we wrześniu 2022 roku. Lądowe przejścia graniczne między Finlandią a Rosją są zamknięte od grudnia 2023 roku.

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Krytyka porozumienia w sprawie oleju napędowego

Orpo skrytykował również porozumienie USA z Rosją, państwem-agresorem, dotyczące dostaw rosyjskiego oleju napędowego, nazywając je poważnym rozczarowaniem. Zauważył, że uzgodnione wolumeny dostaw stanowią jedynie nieznaczną część zużycia w USA, a możliwość zrealizowania dostaw w pełnym zakresie pozostaje obecnie niejasna.

Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Rosja zgodziła się natychmiast dostarczyć na światowy rynek 300 tys. ton oleju napędowego, a później jeszcze kilka milionów ton. Według publikacji amerykańskie władze wydały tymczasowe zezwolenie na takie dostawy do 7 kwietnia 2027 roku. Orpo wezwał Europę do bardziej aktywnego wprowadzania dodatkowych sankcji przeciwko Rosji.

We wrześniu Finlandia podjęła również decyzję o przekazaniu Ukrainie 34. pakietu pomocy wojskowej o wartości około 290 mln euro.

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