Коалиция в поддержку законности в Йемене заявила, что опубликует предупреждение для гражданских лиц, находящихся на объекте в йеменской столице Сане, перед операцией против обозначенной цели. Подробности этого предупреждения пообещали сообщить позднее, сообщает Asharq Al-Awsat.

Детали предупреждения

Коалиция не назвала объект, которого будет касаться операция. Ожидается, что в будущем сообщении укажут цель операции и призовут гражданских лиц покинуть территорию и держаться от нее подальше ради безопасности.

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Заявление о беспилотниках

Одновременно коалиция заявила о перехвате и уничтожении трех беспилотных летательных аппаратов к северу от Эр-Рияда. В сообщении не уточняется, где именно в Сане расположен объект, в отношении которого готовится предупреждение, а также когда может состояться операция.

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