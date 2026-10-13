В Ємені анонсували евакуацію в Сані — Asharq Al-Awsat
Коаліція на підтримку законності в Ємені заявила, що оприлюднить попередження для цивільних, які перебувають на об’єкті в єменській столиці Сані, напередодні операції проти визначеної цілі. Деталі цього попередження пообіцяли повідомити пізніше, повідомляє Asharq Al-Awsat.
Деталі попередження
Коаліція не назвала об’єкт, якого стосуватиметься операція. Очікується, що в майбутньому повідомленні зазначать ціль операції та закличуть цивільних залишити територію і триматися від неї подалі задля безпеки.
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Заява про безпілотники
Одночасно коаліція заявила про перехоплення та знищення трьох безпілотних літальних апаратів на північ від Ер-Ріяда. У повідомленні не уточнюється, де саме в Сані розташований об’єкт, щодо якого готують попередження, а також коли може відбутися операція.