Koalicja na rzecz wsparcia legalności w Jemenie poinformowała, że opublikuje ostrzeżenie dla cywilów przebywających w obiekcie w jemeńskiej stolicy Sanie przed operacją przeciwko wyznaczonemu celowi. Szczegóły tego ostrzeżenia mają zostać podane później, informuje Asharq Al-Awsat.

Szczegóły ostrzeżenia

Koalicja nie wskazała obiektu, którego będzie dotyczyć operacja. Oczekuje się, że w przyszłym komunikacie zostanie określony cel operacji i zostanie wystosowany apel do cywilów o opuszczenie terenu oraz trzymanie się od niego z dala dla własnego bezpieczeństwa.

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Oświadczenie w sprawie dronów

Jednocześnie koalicja poinformowała o przechwyceniu i zniszczeniu trzech bezzałogowych statków powietrznych na północ od Rijadu. W komunikacie nie sprecyzowano, gdzie dokładnie w Sanie znajduje się obiekt, dla którego przygotowywane jest ostrzeżenie, ani kiedy może dojść do operacji.

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