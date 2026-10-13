Во вторник в Баффало, штат Нью-Йорк, должен начаться отбор присяжных для федерального судебного процесса над Пейтоном Гендронам, который в 2022 году убил 10 человек в супермаркете Tops Friendly Markets. В рамках этого процесса обвиняемому может грозить смертная казнь, сообщает The Guardian.

Гендрон уже отбывает пожизненное заключение по обвинениям штата Нью-Йорк в убийстве. На федеральном уровне ему предъявили более двух десятков обвинений в преступлениях на почве ненависти, а также более десятка обвинений, связанных с оружием.

Позиция защиты

Защита не планирует оспаривать вину Гендрона. Вместо этого его адвокаты намерены убеждать присяжных не назначать ему смертную казнь. Офис федеральных государственных защитников заявил, что представит в суде доказательства смягчающих обстоятельств, которые присяжные должны учитывать при принятии решения о наказании.

Родственники погибших и выжившие по-разному относятся к возможному смертному приговору. Член городского совета Баффало Зенета Эвергарт, сын которой Заир пережил нападение, отметила, что жизни трех выживших после стрельбы необратимо изменились.

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Нападение в супермаркете

14 мая 2022 года 18-летний Гендрон приехал в Баффало из города Конклин, преодолев более 320 километров. В супермаркете на Джефферсон-авеню он сделал около 60 выстрелов из полуавтоматической винтовки по сотрудникам и покупателям, а после выхода из магазина сдался полиции.

Все 10 погибших были чернокожими людьми в возрасте от 32 до 86 лет. Следователи обнаружили публикации в социальных сетях и другие тексты, в которых Гендрон описывал подготовку нападения, направленного на запугивание людей, не являющихся белыми и нехристиан. В этих материалах он также распространял необоснованную теорию так называемого великого замещения.

По данным The Guardian, нападение в Баффало считают самой смертоносной стрельбой, направленной против чернокожих людей, в современной истории США.

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