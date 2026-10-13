纽约州水牛城将于周二启动佩顿·根德龙联邦审判的陪审团遴选程序。根德龙于2022年在Tops Friendly Markets超市杀害10人。在该案中，他可能面临死刑，《卫报》报道。

根德龙因纽约州的谋杀指控已在服无期徒刑。在联邦层面，他面临二十多项仇恨犯罪指控，以及十多项与武器有关的指控。

辩方立场

辩方不打算对根德龙的罪责提出异议。相反，他的律师计划说服陪审员不要判处他死刑。联邦公设辩护人办公室表示，将在法庭上提交证明减轻情节的证据，陪审员在决定刑罚时必须考虑这些情节。

遇难者亲属和幸存者对可能判处死刑持不同看法。水牛城市议员泽内塔·埃弗哈特的儿子扎伊尔在袭击中幸存，她指出，三名枪击幸存者的生活已发生不可逆转的改变。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

超市袭击

2022年5月14日，18岁的根德龙从康克林镇前往水牛城，行程超过320公里。在杰斐逊大道上的超市内，他用半自动步枪向员工和顾客开了约60枪，离开商店后向警方投降。

10名遇难者均为32岁至86岁的黑人。调查人员发现了社交媒体帖文和其他文字材料，其中根德龙描述了为实施袭击所做的准备，该袭击旨在恐吓非白人和非基督徒。在这些材料中，他还传播了毫无根据的所谓“大替代理论”。

据《卫报》报道，水牛城袭击被认为是美国现代史上针对黑人的最致命枪击事件。

关注我们在