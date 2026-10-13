We wtorek w Buffalo w stanie Nowy Jork ma rozpocząć się wybór ławy przysięgłych do federalnego procesu Paytona Gendrona, który w 2022 roku zabił 10 osób w supermarkecie Tops Friendly Markets. W tej sprawie oskarżonemu może grozić kara śmierci, poinformował „The Guardian”.

Gendron już odbywa karę dożywotniego pozbawienia wolności za zarzuty zabójstwa postawione przez stan Nowy Jork. Na szczeblu federalnym postawiono mu ponad dwa tuziny zarzutów przestępstw z nienawiści, a także ponad tuzin zarzutów związanych z bronią.

Stanowisko obrony

Obrona nie planuje kwestionować winy Gendrona. Zamiast tego jego prawnicy zamierzają przekonywać przysięgłych, aby nie wymierzali mu kary śmierci. Biuro Federalnych Obrońców Publicznych oświadczyło, że przedstawi w sądzie dowody na okoliczności łagodzące, które przysięgli muszą uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o karze.

Krewni zabitych i osoby, które przeżyły, różnie oceniają możliwość wydania wyroku śmierci. Członkini rady miasta Buffalo Zeneta Everhart, której syn Zaire przeżył atak, zaznaczyła, że życie trzech osób, które przeżyły strzelaninę, nieodwracalnie się zmieniło.

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Atak w supermarkecie

14 maja 2022 roku 18-letni Gendron przyjechał do Buffalo z miasta Conklin, pokonując ponad 320 kilometrów. W supermarkecie przy Jefferson Avenue oddał około 60 strzałów z półautomatycznego karabinu do pracowników i klientów, a po wyjściu ze sklepu poddał się policji.

Wszystkie 10 ofiar śmiertelnych było czarnoskórymi osobami w wieku od 32 do 86 lat. Śledczy znaleźli wpisy w mediach społecznościowych i inne teksty, w których Gendron opisywał przygotowania do ataku mającego zastraszyć osoby niebiałe i niechrześcijan. W materiałach tych rozpowszechniał również bezpodstawną teorię tzw. wielkiego zastąpienia.

Według „The Guardian” atak w Buffalo jest uznawany za najkrwawszą we współczesnej historii USA strzelaninę wymierzoną w czarnoskóre osoby.

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