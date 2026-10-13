Армия Пакистана 13 октября заявила об успешном испытательном запуске гиперзвуковой баллистической ракеты увеличенной дальности Fatah-2 ER. Об этом сообщает Dawn со ссылкой на пресс-службу пакистанских вооруженных сил ISPR.

Заявленные характеристики ракеты

По данным ISPR, Fatah-2 ER оснащена современными навигационными системами и авионикой. В военном ведомстве заявили, что ракета способна высокоточно поражать цели, а ее траектория и маневренные возможности должны позволять преодолевать системы противоракетной обороны противника.

В ISPR также отметили, что увеличенная дальность Fatah-2 ER усилит возможности армии поражать цели в глубине территории противника. Другие технические характеристики ракеты, в частности ее дальность, в сообщении не привели.

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Кто наблюдал за запуском

За испытанием наблюдали командующий Армейским ракетным командованием генерал-лейтенант Науман Закария, старшие офицеры армии, ученые и инженеры. Командующий отметил работу и техническое мастерство ученых и инженеров, сообщили в пресс-службе.

Президент, премьер-министр и начальник сил обороны Пакистана поздравили специалистов с запуском версии ракетной системы Fatah-2 с увеличенной дальностью. На прошлой неделе Пакистан также сообщал об успешных испытаниях расширенной версии разработанной в стране наземной крылатой ракеты Fatah-IV.

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