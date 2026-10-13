Армия Пакистана заявила о запуске гиперзвуковой ракеты Fatah-2 ER — Dawn
Армия Пакистана 13 октября заявила об успешном испытательном запуске гиперзвуковой баллистической ракеты увеличенной дальности Fatah-2 ER. Об этом сообщает Dawn со ссылкой на пресс-службу пакистанских вооруженных сил ISPR.
Заявленные характеристики ракеты
По данным ISPR, Fatah-2 ER оснащена современными навигационными системами и авионикой. В военном ведомстве заявили, что ракета способна высокоточно поражать цели, а ее траектория и маневренные возможности должны позволять преодолевать системы противоракетной обороны противника.
В ISPR также отметили, что увеличенная дальность Fatah-2 ER усилит возможности армии поражать цели в глубине территории противника. Другие технические характеристики ракеты, в частности ее дальность, в сообщении не привели.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
Кто наблюдал за запуском
За испытанием наблюдали командующий Армейским ракетным командованием генерал-лейтенант Науман Закария, старшие офицеры армии, ученые и инженеры. Командующий отметил работу и техническое мастерство ученых и инженеров, сообщили в пресс-службе.
Президент, премьер-министр и начальник сил обороны Пакистана поздравили специалистов с запуском версии ракетной системы Fatah-2 с увеличенной дальностью. На прошлой неделе Пакистан также сообщал об успешных испытаниях расширенной версии разработанной в стране наземной крылатой ракеты Fatah-IV.