13 października armia Pakistanu ogłosiła udane testowe odpalenie hipersonicznego pocisku balistycznego Fatah-2 ER o zwiększonym zasięgu. Poinformował o tym Dawn, powołując się na służbę prasową pakistańskich sił zbrojnych ISPR.

Deklarowane charakterystyki pocisku

Według ISPR Fatah-2 ER jest wyposażony w zaawansowane systemy nawigacyjne i awionikę. Resort wojskowy oświadczył, że pocisk jest zdolny do bardzo precyzyjnego rażenia celów, a jego trajektoria i możliwości manewrowe mają pozwalać na pokonywanie systemów obrony przeciwrakietowej przeciwnika.

ISPR zaznaczyło również, że zwiększony zasięg Fatah-2 ER wzmocni zdolności armii do rażenia celów w głębi terytorium przeciwnika. W komunikacie nie podano innych parametrów technicznych pocisku, w tym jego zasięgu.

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Kto obserwował start

Test obserwowali dowódca Armijnego Dowództwa Rakietowego generał porucznik Nauman Zakaria, wyżsi oficerowie armii, naukowcy i inżynierowie. Dowódca docenił pracę i techniczne umiejętności naukowców oraz inżynierów, przekazała służba prasowa.

Prezydent, premier i szef sił obrony Pakistanu pogratulowali specjalistom odpalenia wersji systemu rakietowego Fatah-2 o zwiększonym zasięgu. W ubiegłym tygodniu Pakistan informował również o udanych testach rozszerzonej wersji opracowanego w kraju naziemnego pocisku manewrującego Fatah-IV.

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