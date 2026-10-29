Мюнхенская «Бавария» и амстердамский «Аякс» проведут матч 5 января 2027 года на церемонии открытия Международного стадиона имени Раилы Одинги в Найроби, Кения. Об этом объявил президент Кении Уильям Руто. Арена вместимостью 60 тысяч зрителей станет многофункциональной площадкой для футбольных и регбийных матчей.

Матч перед Кубком африканских наций

Как сообщает Nation Kenya, «Бавария» назвала предстоящую игру международным футбольным фестивалем. В клубе заявили, что событие должно усилить интерес к Кубку африканских наций 2027 года, который Кения будет принимать совместно с Угандой и Танзанией с 19 июня по 17 июля.

Стадион в Найроби должен стать главной кенийской ареной турнира. Его строительство начали 1 марта 2024 года на территории Jamhuri Ground вдоль дороги Ngong Road. По информации издания, строительство обошлось правительству в 45,85 млрд кенийских шиллингов. Арена также примет турнир World Rugby Sevens Division II, запланированный на 23–24 января 2027 года.

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История противостояния клубов

«Бавария» шесть раз выигрывала Лигу чемпионов УЕФА, а «Аякс» — четыре. В десяти официальных матчах между клубами каждый одержал по три победы, еще четыре встречи завершились вничью. В последний раз команды играли 12 декабря 2018 года на групповом этапе Лиги чемпионов — матч завершился со счетом 3:3.

Оба клуба подтвердили проведение игры в своих социальных сетях. Встреча состоится в середине европейского футбольного сезона, а ее будут спонсировать корпоративные партнеры, заявил Руто.

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