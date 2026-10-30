Rugbysta Malcolm Marx opuści Japonię i wróci do RPA — Channel NewsAsia
Południowoafrykański rugbysta Malcolm Marx opuści japoński klub Kubota Spears po zakończeniu sezonu 2026–27 i wróci do RPA. 32-letni zawodnik, występujący na pozycji młynarza, spędzi w Japonii łącznie siedem lat, informuje Channel NewsAsia.
Decyzja z powodów rodzinnych
Marx oświadczył, że nie przedłuży kontraktu z Kubota Spears z powodów rodzinnych. Jak zaznaczył, decyzja o powrocie do domu była trudna.
„Z powodu sytuacji rodzinnej podjąłem trudną decyzję, aby nie przedłużać kontraktu po sezonie 2026–27 i wrócić do RPA” — powiedział rugbysta w oświadczeniu na stronie internetowej klubu.
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Siedem lat w japońskim rugby
Marx opuścił johannesburski klub Lions w 2020 roku, po czym dołączył do NTT Shining Arcs. Później przeszedł do Kubota Spears, z którym zdobył tytuł w japońskiej League One w 2023 roku oraz docierał do finału rozgrywek w każdym z dwóch ostatnich sezonów.
Marx rozegrał 93 mecze w reprezentacji RPA i dwukrotnie zdobywał Puchar Świata w barwach Springboks. Nowy japoński sezon rozpocznie się w grudniu. Lokalne media podały, że po powrocie do RPA ma podpisać kontrakt z klubem Bulls z Pretorii.