Сіннер передумав завершувати тенісний сезон достроково

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Італійський тенісист Яннік Сіннер вирішив узяти участь у виставковому турнірі Six Kings Slam, який відбудеться в грудні в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Спочатку змагання планували провести в жовтні, однак організатори перенесли їх через безпекову ситуацію в регіоні та можливі логістичні труднощі.

Додатковий час дасть спортсмену змогу відновитися після травми коліна.

Сіннер не виходив на корт із липня, коли виграв Вімблдон. Попри пропуск US Open та інших великих турнірів, італієць, за даними джерела, залишається лідером рейтингу ATP.

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