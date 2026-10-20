Interia Sport zapowiedziała tekstową relację online z Grand Prix USA Formuły 1, która rozpocznie się w niedzielę, 25 października 2026 roku, o godzinie 21:00. W komunikacie mowa jest o torze w Austin w stanie Teksas w USA.

Tor w Austin

Wydanie zauważa, że pierwsze zakręty toru mają widowiskową konfigurację, która tradycyjnie sprzyja intensywnej walce po starcie. Zdaniem portalu może to uczynić przebieg wyścigu nieprzewidywalnym. Jednocześnie otwarta pozostaje kwestia formy poszczególnych zespołów przed amerykańską rundą.

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Poprzednie rundy

Według Interia Sport w dwóch poprzednich rundach zwyciężali Max Verstappen i Red Bull. Tor w Austin różni się charakterystyką od Sepangu i toru Marina Bay. Wydanie uważa, że amerykańska runda powinna pokazać, czy zespół z Milton Keynes zdoła utrzymać swoją przewagę w Teksasie.

Interia Sport przygotowuje tekstową relację online z zawodów.

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