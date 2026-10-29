在亚特兰大，亚特兰大梦想队在WNBA总决赛系列赛第六场以80比69击败金州女武神队，将对决比分扳为3比3。赛前，女武神队在系列赛中以3比2领先，BBC体育报道。

梦想队从首节就取得领先

主队以32比15的优势结束第一节，并以46比26领先进入中场休息。梦想队在整场比赛中保持着舒适的领先优势，将总决赛带入决定性的第七场比赛。

金州队的加比·威廉姆斯以26分成为本场得分最高的球员。安吉尔·里斯抢下14个篮板。这是里斯从芝加哥天空队转会至梦想队后的首个赛季。

在本次总决赛系列赛之前，亚特兰大梦想队在WNBA总决赛比赛中未尝胜绩：该队在2010年、2011年和2013年三次以0比3输掉系列赛后，共遭遇10场失利。

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比赛被移至另一座球馆

第六场比赛最初计划于当地时间20:00在可容纳3,500名观众的Gateway Center Arena举行。由于担心与亚特兰大老鹰队的一场比赛发生赛程冲突，比赛被移至State Farm Arena，并于12:30开始。

梦想队在一封公开信中表示，他们的担忧没有得到应有的重视，球队和这座城市应当有机会在总决赛中支持自己的球队。可容纳16,888人的State Farm Arena门票已售罄。

系列赛决定性的第七场比赛定于周日在旧金山的大通中心举行。

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