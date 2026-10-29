Atlanta Dream сравняла счёт в финале WNBA победой 80:69 — BBC Sport

В Атланте Atlanta Dream обыграла Golden State Valkyries со счётом 80:69 в шестом матче финальной серии WNBA и сравняла счёт в противостоянии — 3:3. До игры Valkyries вели в серии 3:2, сообщает BBC Sport.

Преимущество Dream с первой четверти

Хозяйки площадки завершили первую четверть с преимуществом 32:15, а на большой перерыв ушли при счёте 46:26. Dream сохраняли комфортный отрыв на протяжении всей встречи и перевели финал в решающий седьмой матч.

Самой результативной баскетболисткой матча стала Габби Уильямс из Golden State, набравшая 26 очков. Энджел Риз сделала 14 подборов. Для Риз этот сезон является первым в составе Dream после перехода из Chicago Sky.

До нынешней финальной серии Atlanta Dream не имела побед в матчах финала WNBA: команда потерпела 10 поражений после трёх проигранных серий со счётом 0:3 в 2010, 2011 и 2013 годах.

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Игру перенесли на другую арену

Шестой матч первоначально планировали провести в 20:00 по местному времени на Gateway Center Arena, которая вмещает 3 500 зрителей. На фоне опасений по поводу накладки в расписании с матчем Atlanta Hawks игру перенесли на State Farm Arena и начали в 12:30.

В открытом письме Dream заявили, что их опасения не получили должного внимания, а команда и город заслуживают возможности поддержать свою команду в финале. State Farm Arena, которая вмещает 16 888 зрителей, была распродана.

Решающий седьмой матч серии запланирован на воскресенье в Chase Center в Сан-Франциско.

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