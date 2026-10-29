Atlanta Dream зрівняла рахунок у фіналі WNBA перемогою 80:69 — BBC Sport

В Атланті Atlanta Dream перемогла Golden State Valkyries з рахунком 80:69 у шостому матчі фінальної серії WNBA та зрівняла рахунок у протистоянні — 3:3. До гри Valkyries вели в серії 3:2, повідомляє BBC Sport.

Перевага Dream із першої чверті

Господарки майданчика завершили першу чверть із перевагою 32:15, а на велику перерву пішли за рахунку 46:26. Dream зберігали комфортний відрив упродовж зустрічі та перевели фінал до вирішальної сьомої гри.

Найрезультативнішою баскетболісткою матчу стала Габбі Вільямс із Golden State, яка набрала 26 очок. Енджел Різ зробила 14 підбирань. Для Різ цей сезон є першим у складі Dream після переходу з Chicago Sky.

До нинішньої фінальної серії Atlanta Dream не мала перемог у матчах фіналу WNBA: команда зазнала 10 поразок після трьох програних серій з рахунком 0:3 у 2010, 2011 та 2013 роках.

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Гру перенесли на іншу арену

Шостий матч спершу планували провести о 20:00 за місцевим часом на Gateway Center Arena, яка вміщує 3 500 глядачів. На тлі побоювань щодо накладки в розкладі з матчем Atlanta Hawks гру перенесли до State Farm Arena та почали о 12:30.

У відкритому листі Dream заявили, що їхні застереження не отримали належної уваги, а команда й місто заслуговують на можливість підтримати свою команду у фіналі. State Farm Arena, яка вміщує 16 888 глядачів, була розпродана.

Вирішальний сьомий матч серії запланований на неділю в Chase Center у Сан-Франциско.

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