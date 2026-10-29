W Atlancie Atlanta Dream pokonała Golden State Valkyries 80:69 w szóstym meczu finałowej serii WNBA i wyrównała stan rywalizacji na 3:3. Przed tym spotkaniem Valkyries prowadziły w serii 3:2, informuje BBC Sport.

Przewaga Dream od pierwszej kwarty

Gospodynie zakończyły pierwszą kwartę z przewagą 32:15, a na przerwę schodziły przy wyniku 46:26. Dream utrzymywały komfortową przewagę przez całe spotkanie i doprowadziły finał do decydującego siódmego meczu.

Najskuteczniejszą koszykarką meczu była Gabby Williams z Golden State, która zdobyła 26 punktów. Angel Reese zanotowała 14 zbiórek. Dla Reese jest to pierwszy sezon w barwach Dream po transferze z Chicago Sky.

Przed obecną serią finałową Atlanta Dream nie miała zwycięstw w meczach finału WNBA: zespół poniósł 10 porażek po trzech przegranych seriach wynikiem 0:3 w latach 2010, 2011 i 2013.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Mecz przeniesiono na inną arenę

Szósty mecz początkowo planowano rozegrać o 20:00 czasu lokalnego w Gateway Center Arena, która mieści 3 500 widzów. W związku z obawami dotyczącymi kolizji w terminarzu z meczem Atlanta Hawks spotkanie przeniesiono do State Farm Arena i rozpoczęto o 12:30.

W otwartym liście Dream oświadczyły, że ich obawy nie otrzymały należytej uwagi, a zespół i miasto zasługują na możliwość wspierania swojej drużyny w finale. State Farm Arena, która mieści 16 888 widzów, została wyprzedana.

Decydujący siódmy mecz serii zaplanowano na niedzielę w Chase Center w San Francisco.

Czytaj nas na